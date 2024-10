COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – EMERGENZA METEO VIABILITÀ PROVINCIALE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

EMERGENZA MALTEMPO

I TECNICI DELLA PROVINCIA SONO ANCORA IMPEGNATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE

IL DISPOSITIVO DI PRIMO INTERVENTO SARÀ MANTENUTO ANCHE NELLE PROSSIME GIORNATE

IN RISOLUZIONE I PROBLEMI AL CANTIERE PRESENTE DELL’EDIFICIO DELL’ISTITUTO PARENTUCELLI DI SARZANA

Non si ferma, con la temporanea fine delle condizioni di allerta, l’attività dei tecnici della Provincia della Spezia impegnati a garantire la sicurezza lungo gli oltre 550 km di strade provinciali.

I tecnici dell’Ente, anche in queste ore, dopo aver operato lungo tutta la giornata di ieri, stanno ancora lavorando per risolvere una serie di situazioni emergenziali dovute all’emergenza maltempo in corso, garantendo risposte alle molte richieste di intervento di enti locali e cittadini. Si tratta di molti interventi di lieve entità, dalla riapertura di canalizzazioni al taglio di rami o alla sistemazione del fondo stradale, ma fondamentali per evitare disagi e la temporanea chiusura dei percorsi viari.

Le unità della Provincia stanno operando, con proprie squadre e ditte convenzionate, per garantire la pronta risoluzione di ogni criticità. Il personale, dall’inizio della condizione di maltempo, è stato impiegato su oltre una decina di interventi lungo le strade provinciali. Le attività hanno richiesto l’impiego di tutto il personale a disposizione del Servizio tecnico dell’Ente, coadiuvato da personale di aziende in convenzione, sempre in coordinamento con le Amministrazioni comunali del territorio.

Il Presidente Pierluigi Peracchini ha confermato che il dispositivo di primo intervento, organizzato in occasione della giornata di ieri, sarà mantenuto anche nei prossimi giorni, questo in vista del probabile arrivo di una nuova perturbazione. Le attività di presidio, quindi, proseguiranno anche nelle prossime ore, con il massimo impegno di uomini e mezzi, le attività portaste avanti dei tecnici del settore viabilità e del settore tecnico della Provincia della Spezia.

Sono in fase di risoluzione i problemi che hanno interessato il cantiere presente presso l’edificio dell’Istituto Parentucelli di Sarzana, dove si sono registrati degli ingressi di acqua piovana che hanno interessato un corridoio ed altri spazi. In questi giorni, così come previsto dalle attività di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole, l’edificio è sottoposto a manutenzione straordinaria ed in particolare le ditte incaricate stanno lavorando sulla copertura dove è in fase di completamento la posa della guaina e la riqualificazione dei lucernai. A causa dell’allerta rossa emanata per ieri le attività, ovviamente, erano state sospese ed il cantiere messo in sicurezza, ma la condizione meteo eccezionale hanno comunque provocato delle limitate infiltrazioni di acqua nelle aree in cui gli interventi non sono ancora stati completati.

Questa mattina i tecnici dell’Ente hanno provveduto alle valutazioni del caso, stabilendo che la problematica è di natura temporanea, dovuta proprio alla presenza di un cantiere ed all’eccezionalità della condizione meteo concomitante. Per fare fronte ad eventuali nuove perturbazioni saranno comunque predisposte ulteriori protezioni che interesseranno gli spazi oggetto delle lavorazioni in corso.

La Spezia, 09 ottobre 2024

