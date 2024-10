COMUNICATO – L’AMBASCIATRICE ZAPPIA CONFERISCE L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA DIRETTRICE DEGLI ISTITUTI NAZIONALI DI SALUTE USA, MONICA BERTAGNOLLI

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

L’AMBASCIATRICE ZAPPIA CONFERISCE L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA DIRETTRICE DEGLI ISTITUTI NAZIONALI DI SALUTE USA, MONICA BERTAGNOLLI

L’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha conferito ieri sera a Washington l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla Dottoressa Monica Bertagnolli, Direttrice degli Istituti Nazionali di Salute (National Institutes of Health, NIH), la più grande agenzia di ricerca scientifica biomedicale del mondo.

“È davvero un grande piacere poter dare un riconoscimento così prestigioso a Monica Bertagnolli proprio nel mese in cui celebriamo negli Stati Uniti l’eredità italo-americana: in quanto nipote di immigrati italiani, la sua storia è emblematica dello straordinario contributo dato a questo Paese da chi è arrivato e arriva ancora oggi dall’Italia”, ha commentato l’Ambasciatrice. “Il partenariato strategico tra Italia e National Institutes of Health, sotto la guida della Direttrice Bertagnolli, ha dato importanti frutti nel campo della ricerca, aprendo la porta a nuove collaborazioni tra ricercatori italiani e americani in settori come le scienze biomediche e la salute pubblica”.

Alla cerimonia a Villa Firenze hanno partecipato il Capo della Food and Drug Administration americana, Robert Califf, e alti funzionari degli Istituti Nazionali di Salute.

Oncologa e ricercatrice con un’incomparabile esperienza nella ricerca sul cancro, Bertagnolli è stata nominata Direttrice di NIH dal Presidente Biden dopo aver guidato con successo il National Cancer Institute e aver svolto un ruolo fondamentale nel rilancio della Cancer Moonshot Initiative, ambiziosa iniziativa della Casa Bianca per la lotta contro il cancro, e nel lancio del National Cancer Plan 2023. Come rappresentante della comunità italo-americana negli Stati Uniti, Bertagnolli ha dato visibilità e riconoscimento all’Italia. Ha sempre mantenuto un forte legame professionale con l’Italia, anche facendo da mentore a giovani ricercatori italiani e collaborando con l’Ambasciata d’Italia a Washington alla realizzazione di attività e progetti del settore scientifico.

