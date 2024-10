(ARC) Barcolana: Scoccimarro, allievi Nautico ambasciatori difesa ambiente

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 Trieste, 9 ott – “Sono molto orgoglioso di vedere tanti ragazzi

e ragazze dell’Istituto Nautico di Trieste all’interno dello

stand di Arpa Fvg all’interno del Villaggio Barcolana. Questi

giovani sono infatti ottimi ambasciatori dei valori della difesa

dell’ambiente nei confronti dei loro pari e delle loro famiglie”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,

energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro accogliendo gli

allievi dell’Istituto Nautico di Trieste nello stand allestito

dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli

Venezia Giulia in piazza dell’Unit? d’Italia nel contesto della

Barcolana.

“Il Nautico ? un istituto d’eccellenza che negli ultimi anni ha

visto crescere in maniera rilevante il numero degli iscritti e la

propria reputazione anche a livello nazionale – ha spiegato

l’assessore -. ? questo uno dei motivi che ha spinto Arpa Fvg a

renderlo capofila di un progetto di respiro regionale per la

promozione della cultura della difesa dell’ambiente orientato nei

confronti dei pi? giovani del Friuli Venezia Giulia”.

ARC/MA/pph

091426 OTT 24