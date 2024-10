(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 Agricoltura. Malan (FdI): da Schlein su Servizio Civile affermazioni errate e distorte

“Le affermazioni di Elly Schlein sul Servizio Civile in Agricoltura sono errate e distorte. Collegare questa iniziativa al caporalato è un grave atto di disinformazione. Il Servizio Civile Agricolo non prevede in alcun modo il lavoro nei campi, e chi continua a sostenere il contrario sta diffondendo fake news. La Segretaria del PD dovrebbe sapere che il Servizio Civile in Agricoltura è stato introdotto nel 2001 dal governo Amato. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per i giovani, che potranno impegnarsi in attività sociali, di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile delle aree rurali. Mi chiedo se si tratta di pigrizia nell’informarsi o di deliberate falsità”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

