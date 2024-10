Agenzia regionale 1134.24 Bruxelles, Emiliano alla sessione di Regions got Talent della Settimana delle Regioni

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 *BRUXELLES, L’INTERVENTO DI EMILIANO ALLA SESSIONE “REGIONE GOT TALENT”

DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI: “I FLUSSI MIGRATORI MONDIALI VANNO

ORGANIZZATI, POSSONO ESSERE UNA RICCHEZZA”*

Questo pomeriggio il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è

intervenuto come speaker alla sessione “Regions Got Talent” della Settimana

Europea delle Regioni e delle Città in corso a Bruxelles.

È stata l’occasione per discutere delle sfide demografiche e delle

soluzioni concrete offerte dai fondi di coesione per valorizzare i talenti

nella nostra comunità.

“Ci hanno chiesto di presentare la strategia #Mareasinistra che la Regione

Puglia sta sviluppando e che è stata scelta dalla Commissione europea come

la migliore in Italia per un percorso di affiancamento e monitoraggio

nell’ambito dell’attrazione e della valorizzazione dei talenti creativi e

tecnologici in Puglia a livello internazionale – ha dichiarato il

presidente Emiliano – Il mare a sinistra rappresenta il viaggio verso sud;

quel viaggio di chi sceglie di scommettere su questa Regione per

trascorrere una parte della propria carriera o della propria vita. La

Puglia è terra di accoglienza, non solo di ospitalità”.

“Sentiamo la mancanza di molte figure professionali – ha concluso Emiliano

– e in dieci anni come popolazione regionale abbiamo perso migliaia e

migliaia di abitanti per morte ed emigrazione. A cui si aggiunge una

drammatica denatalità. Questo significa che abbiamo bisogno di organizzare

flussi migratori da tutto il mondo, che possono essere una ricchezza per

chi li riceve”.