(ACON) VAJONT 61 ANNI. SPAGNOLO (LEGA): METTERE VITA PERSONE AL PRIMO POSTO

rimane ancora un profondo senso di sgomento e di commozione, a

cui si aggiunge la maturata consapevolezza delle responsabilit?

umane. La tragedia della diga, che caus? duemila morti innocenti

tra gli abitanti di Longarone e dei paesi limitrofi, ci ha

insegnato come la vita delle persone debba essere messa al primo

posto non facendo opere che la mettano a rischio, ma realizzando

quelle che la salvaguardano”.

Cos? in una nota Maddalena Spagnolo, consigliere del gruppo Lega

Fvg, ricorda la tragedia di 61 anni fa.

“Le grandi opere sono fondamentali per lo sviluppo di un Paese,

ma devono essere compatibili con il territorio. Oggi siamo in

grado di effettuare interventi che mettono in sicurezza i

cittadini, come le opere di laminazione dei fiumi atte a

salvaguardare persone e territori”, prosegue Spagnolo.

La consigliera della Lega ricorda che “proprio oggi vediamo il

fiume Tagliamento ingrossarsi e portare a valle numerosi rifiuti.

Nella nostra regione ? di fondamentale importanza effettuare le

opere di salvaguardia del territorio”, conclude Spagnolo,

sottolineando che “? fondamentale evidenziare la responsabilit?

umana per le opere che sono state realizzate, ma anche per quelle

che ? necessario realizzare”.

