(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Sanità: Sisto, medico adempiente risponda solo per colpa grave

“Nella nostra idea di responsabilità medica, c’è innanzitutto la chiarezza

e semplicità delle regole . I medici devono poter sapere che, comportandosi

correttamente, secondo regole ben individuate, esorcizzano il rischio di

essere ritenuti colpevoli . La parola chiave non deve essere ‘sanzione’,

ma ‘prevenzione’. Il ‘new deal’ ruota attorno alla regolamentazione della

responsabilità attraverso i comportamenti che sono posti in essere per

evitare che l’evento infausto si verifichi . Questo è stato messo in chiaro

dalla Commissione D’Ippolito : ora la palla passa al Ministero e al

Parlamento. Il tema di fondo resta questo: il medico che segue le procedure

e pone in essere le necessarie cautele, ferma restando la sua

responsabilità risarcitoria, nel campo del penale dovrebbe rispondere solo

in caso di colpa grave. Questo cambiamento è davvero molto rilevante e

premia l’adempimento meritevole, nello stretto interesse dei pazienti ”.

Così il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al

7° Forum Giuridico in Sanità.