(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 PALIO DEL FRIGNANO: MEDAGLIA D’ORO AL PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI DEL 4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA

La premiazione, svoltasi nel contesto della “Festa del Parmigiano Reggiano…da gustare” a Lama Mocogno, ha visto come secondo e terzo classificati il Caseificio Sociale La Guardia e il Caseificio Sociale Tre Torri, entrambi di Pavullo nel Frignano

Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – Il Parmigiano Reggiano 24 mesi del 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, stabilimento Varana di Serramazzoni, vince la quinta edizione del Palio del Frignano a Pavullo nel Frignano, dedicato ai caseifici della montagna modenese. La premiazione, svoltasi nel contesto della “Festa del Parmigiano Reggiano… da gustare” a Lama Mocogno, ha visto come secondo e terzo classificati il Caseificio Sociale La Guardia e il Caseificio Sociale Tre Torri, entrambi di Pavullo nel Frignano, su 23 caseifici partecipanti.

I Palii del Parmigiano Reggiano sono gare che si svolgono da 12 anni nella zona d’origine della Dop (che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno) alle quali ogni caseificio consorziato può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano di 24-26 mesi. I formaggi in concorso vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della APR (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano). I prossimi due palii previsti per il 2024 sono il Palio GustiaMO a Modena (20 ottobre) e il Palio Teatro della Natura a Viano, Reggio Emilia (10 novembre).

I caseifici vincitori degli 11 Palii del Parmigiano Reggiano 2024 verranno festeggiati con una serata evento in cui verrà loro consegnato il Casello d’Oro. Dopo i fasti della prima edizione del premio a Parigi nello scorso marzo, la sede della prossima edizione è stata annunciata a Londra a febbraio 2025. Dato che 4 Madonne Caseificio dell’Emilia ha già vinto il Palio del Parmigiano Reggiano “Città di Casina”, come vincitore del Palio del Frignano da regolamento parteciperà il secondo classificato, il Caseificio Sociale La Guardia.

