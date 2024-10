(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

On. Angelo Bonelli – On. Nicola Fratoianni (Avs):

Basta con prove muscolari su organi di garanzia. Il nome indicato dalla

destra in palese conflitto di interessi. Dalle opposizioni prova di

compattezza, ora maggioranza apra al confronto

“Presidente Meloni, fare le prove muscolari su organismi di garanzia come

la Corte Costituzionale è un pessimo segnale per le Istituzioni

specialmente se il braccio di ferro è finalizzato a far eleggere un

giudice in palese conflitto di interessi.”

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

“Il prof. Marini è l’autore – proseguono i leader di Avs – di proposte di

riforma come autonomia e premierato, che da giudice della Consulta avrebbe

dovuto valutarne la costituzionalità ed esprimersi sull’ ammissibilità di

referendum abrogativi.

Oggi le opposizioni hanno dato prova di compattezza e ribadiamo l’urgenza

dell’apertura di un confronto con l’opposizione da parte della maggioranza,

– concludono Bonelli e Fratoianni – un confronto sino ad oggi negato”.

