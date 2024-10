LA MEZZA MARATONA DI TREVISO CORRE VERSO IL SOLD OUT: OLTRE 1600 ISCRITTI | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Comunicato Stampa

LA MEZZA DI TREVISO CORRE VERSO IL

SOLD OUT

Oltre 1600 iscritti per l’evento organizzato dall’ex campione azzurro

Salvatore Bettiol che domenica 13 ottobre festeggerà la decima

edizione. Iscrizioni aperte sino alla mezzanotte di mercoledì 9 ottobre.

Di contorno, 10 km per tutti. Al via anche i “rianimatori di corsa”

Treviso, 8 ottobre 2024 – La mezza maratona di Treviso corre verso il sold out. Sono

oltre 1600 gli iscritti all’evento che domenica 13 ottobre festeggerà l’edizione del

decennale, proponendo la classica gara sui 21,097 km in abbinamento a una prova

sui 10 km aperta a tutti.

“Nel complesso delle due corse abbiamo già superato gli iscritti della scorsa edizione

– spiega l’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, che lanciò la mezza maratona di

Treviso il 12 ottobre 2014 e ora è pronto a celebrare la ricorrenza -. E’ un risultato

molto positivo, considerando la contrazione dei partecipanti registrata da diverse

gare e il calendario particolarmente fitto di appuntamenti in questo periodo

dell’anno. Le iscrizioni resteranno aperte sino alla mezzanotte di mercoledì 9 ottobre,

i pettorali disponibili sono ormai pochi”.

Tra gli iscritti – curiosità – c’è anche il BLS-RUN Team “…rianimatorINcorsa”, una

squadra di podisti abilitati a svolgere manovre di rianimazione cardiopolmonare e

defibrillazione precoce. Il team sarà composto, per la mezza maratona, da Chiara

Rapretti, Stefano Marcello Burlon, Valentina Vianello, Fernando Vertullo ed Elena

Fiabani. Nella 10 km prenderanno invece il via Erica Securo e Gianni Stelitano, il

podista-soccorritore friulano che alcuni anni fa ha avuto l’idea di creare questo team

pronto ad intervenire, dall’interno della corsa, nel caso di particolari problematiche

sanitarie. I runners del BLS-RUN Team “…rianimatorINcorsa” indosseranno la loro

caratteristica maglia arancione e, per essere ancora più visibili, saranno

accompagnati da un palloncino con disegnato un cuore.

Tra i partner della Mezza di Treviso occupa un posto speciale CentroMarca Banca:

“Per CentroMarca Banca è un onore essere parte di un progetto che da dieci anni

coniuga lo sport con la promozione di una città ricca di suggestioni, che possono

essere scoperte e apprezzate anche grazie all’attività fisica. Nella lunga storia di

Istituto di credito del territorio abbiamo scelto di mettere la persona al centro del

nostro percorso: crediamo che lo sport, oltre a essere uno degli strumenti più efficaci

per promuovere la salute e il benessere psicofisico, costituisca anche un’importante

funzione sociale, favorendo la socializzazione e promuovendo valori come il rispetto,

l’inclusione e la solidarietà. Valori che sono alla base della vision che ci guida e che ci

spingono a essere una presenza concreta lì dove c’è bisogno di noi. A essere un

punto di riferimento, sostegno e garanzia nei confronti di chi si impegna a realizzare

iniziative che hanno come obiettivo lo sviluppo di relazioni positive”, commenta

Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CMB.

Il percorso della Mezza di Treviso, identico alle ultime edizioni, si svilupperà tra

centro storico e Restera, toccando anche i territori comunali di Carbonera e Silea. La

partenza sarà come sempre da Viale d’Alviano, ai piedi delle antiche Mura cittadine,

dove sarà posto anche l’arrivo.

Dopo la partenza, la mezza maratona percorrerà viale Frà Giocondo e viale

Burchiellati. Gli atleti usciranno dal perimetro del centro storico, imboccando Varco

Manzoni. Da lì, percorrendo viale Vittorio Veneto, la gara si dirigerà verso

Sant’Artemio, passerà accanto al Parco dello Storga ed entrerà prima nel territorio

comunale di Carbonera e poi in quello di Silea. Il ritorno verso Treviso avverrà

lungo le rive del Sile, percorrendo la Restera, sino al Ponte della Gobba. Gli ultimi

chilometri saranno nel cuore della città: dalle riviere gli atleti si dirigeranno verso

Piazza dei Signori, percorreranno via Calmaggiore e passeranno accanto al

Duomo. Poi il gran finale. Dopo aver imboccato via Canova, il percorso si dirigerà in

via Frà Giocondo e da lì arriverà in viale Bartolomeo d’Alviano. Il rettilineo d’arrivo,

lungo circa 400 metri, sarà ai piedi delle mura, una sorta di tribuna naturale che

accompagnerà i concorrenti sino al traguardo. Sarà un percorso sull’acqua e tra le

bellezze storiche ed artistiche di Treviso.

Sarà anche la 4^ edizione del Trofeo Cristian Tonellato, un premio speciale dedicato

al ricordo di un amico e collaboratore della Mezza di Treviso, scomparso

improvvisamente all’inizio del 2021.

Buste tecniche e pacchi gara saranno distribuiti sulle Mura (Bastione San Marco)

sabato 12 ottobre, dalle 10 alle 19, e domenica 13 ottobre, dalle 7 alle 8.30. Per

ulteriori informazioni: http://www.lamezzaditreviso.com.

La Mezza di Treviso ringrazia le amministrazioni comunali di Treviso, Silea e

Carbonera e i seguenti partner: CentroMarca Banca, Rudy Project, San Benedetto,

Costruzioni Bordignon, Rgstudio, Cisalfa, Diadora, Ceccato Automobili, Crich.

In allegato: foto della partenza 2023 della Mezza di Treviso

La Mezza di Treviso

Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due presenze olimpiche; secondo alla

maratona di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12

ottobre 2014 con il nome di Treviso Half Marathon, diventando subito la più partecipata corsa

su strada della Marca e una delle più partecipate del Veneto. Il percorso, sulla classica

distanza dei 21,097 km, si sviluppa tra i Comuni di Treviso, Carbonera e Silea, offrendo ai

partecipanti gli splendidi scorci della città d’arte e l’emozione di correre l’ultima parte di gara

nel suggestivo scenario del Parco del Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. I record

della Mezza di Treviso appartengono al keniano Dickson Simba Nyakundi che nel 2022 ha

corso in 1h00’39” e alla keniana Hellen Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”. La prossima

edizione – la decima – è in programma il 13 ottobre 2024.

LA MEZZA DI TREVISO

Ufficio Stampa

Mauro Ferraro

http://www.lamezzaditreviso.com