(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 GIMBE, CAPPELLACCI(FI): SU RISORSE INVERTITA ROTTA RISPETTO A TAGLI DEL PASSATO. RIFORME PER UTILIZZARLE MEGLIO.

Il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute: “Via il tema della Sanità dallo scontro politico”.

ROMA, 8 OTTOBRE 2024 . “Portare il tema della Sanità fuori dallo scontro politico”. E’ l’appello del Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci, durante la presentazione del VII Rapporto GIMBE. “Il clima di collaborazione che caratterizza la Commissione ha consentito di accelerare provvedimenti condivisi, come quello sull’oblio oncologico, le norme sugli screening, le leggi sull’assistenza alle persone senza fissa dimora. In questa Legislatura abbiamo invertito la rotta rispetto agli anni in cui sono stati tagliati oltre 37 miliardi ma, come dimostrano i dati del rapporto, sono molti i campi in cui non si pone una questione di risorse ma di una diversa organizzazione di un sistema sanitario che, è bene ricordarlo, resta uno dei migliori al mondo nonostante le difficoltà. Per questo occorre proseguire con decisione una stagione di riforme che migliori le condizioni del personale, che rilanci la medicina territoriale, che intervenga sulle carenze strutturali e affronti annose questioni, come le liste d’attesa. Durante questo percorso, i dati GIMBE rappresentano un contributo prezioso e confidiamo in questo supporto anche per le iniziative avviate di recente, come l’indagine conoscitiva sui problemi sofferti dai professionisti della Sanità. L’obiettivo della Salute degli italiani – ha concluso Cappellacci- appartiene a tutti, al di là delle appartenenze-, e con il contributo di tutti confidiamo di scrivere nuove pagine positiva per la nostra comunità nazionale”.

