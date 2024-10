(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

mar 08 ottobre 2024 DISABILITÀ. DONDI (FDI): EPISODIO INTOLLERABILE, NECESSARIA UNA RISPOSTA FERMA

Roma, 8 ott. – “L’aggressione verbale subita da una persona con disabilità a Grosseto, è un fatto inaccettabile che colpisce non solo la vittima ma tutta la comunità.” Così si esprime Daniela Dondi, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Giustizia. “Questi episodi – ha aggiunto – ci dimostrano quanto ancora sia urgente e necessario agire contro la discriminazione e l’emarginazione che colpisce le persone più vulnerabili della nostra società. L’umiliazione e il disprezzo verso una persona a causa della sua disabilità rappresentano una sconfitta per tutti noi. Bisogna intervenire con fermezza, non solo punendo i responsabili ma anche promuovendo una cultura del rispetto e dell’inclusione. Un paese civile non può permettersi di tollerare simili gesti. Le recenti statistiche dell’Osservatorio Indifesa confermano come le persone con disabilità siano spesso vittime di violenze psicologiche e verbali. Questi dati non possono essere ignorati. È opportuno lavorare, partendo dalla scuola e dalla famiglia, per costruire una società più giusta, dove nessuno venga discriminato per la sua condizione. Serve un impegno congiunto, da parte delle istituzioni, della scuola e delle famiglie, per prevenire e combattere ogni forma di bullismo e discriminazione. Le persone con disabilità non solo devono essere aiutate, ma devono avere il diritto di vivere la loro vita con dignità, senza temere di essere bersaglio di intolleranza o violenza. Questo lo spirito che ha animato la pdl sul bullismo e cyber della quale sono stata relatore”.

