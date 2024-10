(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 *CONSULTA, CDX: AUSPICHIAMO RISPETTO ISTITUZIONI DA OPPOSIZIONI*

Pochi minuti prima dell’inizio della votazione per l’elezione del giudice

costituzionale, i capigruppo del centrodestra di Camera e Senato hanno così

commentato:

“A fronte della esigenza di eleggere il giudice vacante della Corte

costituzionale, che a norma di legge dovrebbe essere individuato entro un

mese dalla cessazione dalla carica e non dopo 10 mesi, come ogni volta, le

forze di maggioranza hanno convocato i propri gruppi per procedere alla

nomina. Come noto, l’elezione richiede un quorum più ampio dei numeri su

cui può contare la maggioranza parlamentare, e quindi nessuna forzatura o

blitz possono essere attuati, come qualcuno prova a raccontare in queste

ore. È istituzionalmente imbarazzante l’atteggiamento delle forze di

opposizione, che hanno trasformato in un ring di spartizione partitica un

dovere così importante del Parlamento. La sinistra è arrivata addirittura

ad imporre ai propri parlamentari di non ritirare la scheda, temendo che,

di fronte all’emersione in sede parlamentare di un nome autorevole,

potessero saltare i propri diktat. È molto grave precludere la libertà di

giudizio e di espressione a deputati e senatori, che sono stati di fatto

limitati nell’esercizio delle proprie funzioni. E ben poca solidità hanno

le preclusioni della sinistra verso eventuali candidati che hanno in

qualche modo hanno collaborato con l’attuale governo, visto che in passato,

e senza polemica alcuna, sono state elette alla Corte personalità che

avevano avuto significativi ruoli non solo in politica ma anche nei partiti

che le proponevano. Solo per quel senso dello Stato e di responsabilità che

è proprio del centrodestra i nostri parlamentari voteranno, per l’ultima

volta, scheda bianca, auspicando che anche nell’opposizione prevalga il

rispetto delle istituzioni piuttosto che le logiche di parte”.

Roma, 8 ottobre 2024