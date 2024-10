Bandita la sesta edizione del premio Ugo Bellocchi per valorizzare le ricerche inedite sul dialetto reggiano

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.

Oggetto: comunicato stampa

Bandita la sesta edizione del premio Ugo Bellocchi

per valorizzare le ricerche inedite sul dialetto

Gli elaborati dovranno pervenire alla giuria entro il 31 gennaio 2025

ALBINEA (8 ottobre 2024) – Per ricordare Ugo Bellocchi (Reggio Emilia 1920 –

2011), viene bandita la settima edizione del Premio Ugo Bellocchi, per uno

studio sul dialetto e le tradizioni dialettali di Reggio Emilia.

Voluto dalla figlia Lisa per onorare la memoria del grande studioso reggiano, il

premio è realizzato in collaborazione con il Centro Studi sul Dialetto Reggiano

(che ha sede ad Albinea e che fu fondato e presieduto da Ugo Bellocchi) e con

la Deputazione Reggiana di Storia Patria (di cui Bellocchi è stato a lungo

presidente). La Giuria è formata da tre componenti, in rappresentanza dei tre

promotori.

Il premio, del valore di 1.000 (mille) euro, si rivolge a studi inediti sul dialetto e

sulle tradizioni dialettali di Reggio Emilia e della sua provincia.

Le ricerche devono essere fatte pervenire alla giuria entro il 31 gennaio

2025. Gli elaborati devono essere inviati in formato elettronico o cartaceo (se

cartaceo in quattro copie) alla segreteria del premio, c/o la biblioteca comunale

sede del Centro Studi sul Dialetto Reggiano. Una copia verrà acquisita dalla

Biblioteca stessa, schedata presso l’Archivio del Centro Studi e messa a

disposizione dei lettori.

La cerimonia di proclamazione del vincitore avverrà nel corso del 2025, ad

Albinea, in una data e con modalità idonee a valorizzare il Premio Ugo Bellocchi

ed il vincitore stesso.

Con la partecipazione, i candidati si impegnano ad accettare il regolamento ed

il giudizio insindacabile della Giuria. A giudizio insindacabile della stessa Giuria,

lo studio vincente potrà essere proposto per la pubblicazione, sul periodico

Marco Barbieri