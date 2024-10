(ARC) Ambiente: Scoccimarro, in 2 giorni 540mila euro per nuove stufe

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Il bando partito a inizio settimana mette a disposizione 3

milioni. Pronte altre eventuali risorse

Pordenone, 8 ott – “A soli due giorni dall’apertura del bando

regionale per la dismissione di impianti di riscaldamento vetusti

e l’acquisto di nuovi pi? performanti, sono state presentate ben

417 richieste di contributo, per un valore complessivo pari a

540mila euro, sui 3 milioni di euro disponibili. Questo primo

dato conferma non solo l’interesse, ma anche la volont? concreta

dei cittadini di contribuire a un importante passo avanti nella

riduzione dell’inquinamento domestico e nel miglioramento della

qualit? dell’aria nelle nostre case. Alla luce dell’elevata

adesione al bando, siamo pronti a stanziare ulteriori risorse

qualora il numero di richieste continui a crescere”.

Ad affermarlo ? l’assessore regionale per la Difesa dell’ambiente

Fabio Scoccimarro commentando i primi dati pervenuti sulle

richieste relative al bando con il quale vengono messi a

disposizione fondi regionali per il passaggio a nuovi impianti di

riscaldamento a biomassa pi? efficienti. L’operazione permetter?

di ridurre l’emissione di sostanze nocive come il benzo[a]pirene,

garantendo un ripristino dei valori nelle aree interessate sotto

alla soglia di attenzione.

“Le indicazioni che ci stanno pervenendo – spiega l’esponente

dell’Esecutivo – indicano chiaramente che ci troviamo sulla