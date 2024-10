(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

Al via i corsi di formazione per nuovi presidenti e scrutatori negli uffici elettorali di sezione

Nel luglio scorso la Prefettura di Grosseto ha annunciato l’organizzazione di

corsi di formazione per futuri presidenti e scrutatori degli Uffici elettorali di sezione. I corsi inizieranno indicativamente a metà del mese di novembre . Saranno quattro incontri di giovedì, uno presso il Polo Universitario Grossetano e tre presso la Prefettura stessa, in cui Presidenti e Scrutatori già iscritti avranno modo di approfondire la loro preparazione, mentre i nuovi potranno apprendere le nozioni importanti dell’organizzazione della macchina elettorale per poter svolgere poi il lavoro di scrutatore o presidente di seggio.

Il Comune di Castiglione della Pescaia rende noto che gli interessati avranno tempo fino alla fine del mese di ottobre per comunicare alla Prefettura la propria volontà di partecipazione, in modo da permettere l’organizzazione dei corsi in base al numero.