(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 *Saiello: “Crisi automotive, tavolo di confronto in Consiglio regionale con

le rappresentanze sindacali”*

*Il presidente della commissione speciale Industria 4.0 a margine

dell’incontro: “La politica regionale si assuma le proprie responsabilità”*

“Abbiamo aperto oggi in Consiglio regionale un tavolo di confronto proficuo

e partecipato con le rappresentanze sindacali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm,

Ugl e Fismic, sulla grave crisi del settore automotive. I lavoratori

Stellantis in Campania vivono un clima di incertezza intollerabile. Mentre

gli stabilimenti vengono svuotati e le maestranze vanno avanti temendo uno

stipendio decurtato dagli ammortizzatori sociali, a Pomigliano e Pratola

Serra si attende ormai da troppo tempo la transizione all’elettrico e nuovi

modelli da produrre”. Dichiara il presidente della IV commissione speciale

Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello, a margine

dell’incontro.

“Il governo ha le maggiori responsabilità in questa emergenza ma la Regione

è stata troppe volte assente. Oltre 10 giorni fa in Consiglio siamo

riusciti a far approvare una mia mozione che impegna la Giunta, tra le

altre cose, a intensificare le iniziative a difesa degli insediamenti

produttivi ancora presenti in Campania. Una promessa che l’amministrazione

regionale è tenuta a mantenere se non intende peggiorare la crisi sociale

che da tempo investe i nostri territori. L’incontro di oggi – continua

Saiello – deve segnare un cambio di passo immediato da parte della Regione.

Inviterò personalmente De Luca a partecipare allo sciopero generale,

previsto il 18 ottobre a Roma, per marcare una presenza forte e compatta

delle istituzioni campane a sostegno di migliaia di donne e uomini che

vivono il dramma di un futuro lavorativo incerto. Successivamente chiederò

a Stellantis di chiarire, nella commissione che presiedo, cosa sta facendo

l’azienda per garantire stabilità ai lavoratori di Pomigliano e Pratola

Serra. La politica regionale deve assumersi le proprie responsabilità

perché oggi è già tardi”.

