Roma, Mennuni (FdI): Gualtieri consenta la parola ai cittadini sul divieto di circolazione auto in fascia verde

“Spiace constatare come nella Roma di Gualtieri non sia concesso ai cittadini di potersi esprimere su un tema tanto rilevante come quello della circolazione nella fascia verde. La bocciatura del referendum richiesto da tantissimi romani è una pessima pagina per una amministrazione che ha paura di sottoporre ai romani il proprio operato. L’assoluta mancanza di empatia per i 700000 romani che non hanno la possibilità di acquistare un autoveicolo elettrico, ibrido o comunque nuovo da parte della sinistra che governa Roma è un qualcosa che desta sconforto. Sono subissata, quale senatrice di una grande parte di Roma, da persone che mi chiedono sostegno e supporto che intendo offrire per un’azione forte atta ad evitare lo sciagurato intento di chiudere quasi tutta la città, che è in fascia verde, ai veicoli fino all’Euro 3. Chiedo ancora una volta, in nome di quei decantati valori di attenzione al sociale, al bene comune cui ambirebbe l’area politica che governa la città, che Gualtieri ripensi definitivamente e per tutti questa decisione. Peraltro le recenti rilevazioni delle centraline hanno mostrato che i livelli delle polveri sottili sono in diminuzione e non vi è pertanto alcuna urgenza o giustificazione rispetto ad un provvedimento che avrebbe solo il sapore della coercizione e della privazione della libertà”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni.

