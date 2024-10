(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

ROCCA A DON COLUCCIA: INTIMIDAZIONI NON TI FERMERANNO

Roma, 7 ottobre 2024 – «Ho espresso la solidarietà, a nome della Giunta regionale, a Don Coluccia, sacerdote da sempre impegnato per il contrasto della criminalità, per l’aggressione subita al Quarticciolo. Il nostro supporto è incondizionato e metteremo in campo altre iniziative per ribadire il comune impegno a favore della libertà. A Don Coluccia ho riaffermato l’apprezzamento per il suo impegno sociale a sostegno dei più fragili e della legalità. Sono convinto che le vili intimidazioni subite non scalfiranno la sua tempra e non condizioneranno il suo operato quotidiano».

Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.