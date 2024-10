(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Nota Farnesina – Il Vice Ministro Edmondo Cirielli partecipa alla Conferenza di Amburgo sulla Sostenibilità: focus sull’imprenditorialità giovanile in Africa

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, è intervenuto oggi in rappresentanza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla prima edizione della Conferenza di Amburgo sulla Sostenibilità, un evento di alto livello che ha riunito leader politici, rappresentanti della società civile e imprenditori per affrontare le sfide globali legate alla sostenibilità.

Durante il suo intervento, il Vice Ministro ha sottolineato l’impegno dell’Italia nel promuovere l’imprenditorialità giovanile attraverso il Piano Mattei per l’Africa, che mira a favorire la crescita economica sostenibile e inclusiva. Egli ha poi citato il progetto di valorizzazione della filiera del caffè, settore di grande rilevanza per molte economie africane: attraverso questa iniziativa, l’Italia punta a introdurre nuove tecnologie e pratiche agricole sostenibili, offrendo così opportunità concrete per i giovani imprenditori africani.

Il Vice Ministro ha inoltre presentato il progetto “Digital Flagship”, realizzato in collaborazione con UNDP, volto alla creazione di ecosistemi digitali in Senegal, Ghana, Costa d’Avorio e Mozambico e illustrato l’iniziativa AI Hub for Sustainable Development, lanciata sotto la Presidenza italiana del G7, che mira a potenziare gli ecosistemi locali di intelligenza artificiale in Africa, con particolare attenzione a settori cruciali come l’agricoltura, la salute e l’energia.

In tema di accesso al finanziamento per le imprese giovanili, Cirielli ha infine sottolineato il partenariato strategico della Cooperazione Italiana con la Banca Africana di Sviluppo, con la quale sono stati attivati strumenti di co-finanziamento innovativi.