Monopoli si mobilita per la salute e il benessere dei giovani

Pubblica Istruzione

Presentazione del progetto:

AVRÒ CURA DI… ME!

GIOVEDÌ

10 OTTOBRE 2024

Ore 10.00

Biblioteca Comunale:

“P. Rendella” – Monopoli

Intervengono

dott. L. Fruscio – Direttore Generale ASL Bari

dott. V. Montanaro – Direttore dipartimento

Promozione della Salute – Regione Puglia

Avv. S. Lacatena – Consigliere Regionale Puglia

A. Annese – Sindaco di Monopoli

Avv. R. Perricci – Assessore Pubblica Istruzione

dott. L. Calabrese – Dirigente Pubblica Istruzione

dott.ssa A. Longo – Responsabile PO – Area V

Presentazione dei progetti:

I.C. “ V. Intini” – dirigente scolastico prof.ssa G. Rizzo

Intelligenza emotiva – scuola per genitori

dott.ssa C. Colucci – SERD Monopoli

I.C. “Modugno – Galilei” – dirigente scolastico prof.ssa A. Demola

Tu come stai

dott.ssa M. Pisani – NPIA Monopoli

I.C. “Jones – Comes” – Dirigente scolastico prof.ssa A. Latela

Crescere insieme, imparando a surfare le emozioni

dott.ssa P. Clemente – CSM Monopoli

I.C. “Bregante – Volta” – Dirigente scolastico dott.ssa E. Fasano

Guida all’informazione sulle abitudini sessuali degli adolescenti

dott.ssa M. Giangrande e dott.ssa F. Scaramuzzi – Ginecologia,

Ospedale San Giacomo, Monopoli

La prevenzione della Salute negli adolescenti

dott.ssa L. Liuzzi e dott.P. Cariola – Servizio Prevenzione,

Ospedale S. Giacomo, Monopoli