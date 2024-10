(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

COMUNICATO STAMPA

Lorenzo Ricci e Alice Guerra vincono la maratona della MontepulcianoRun

Grande successo per la VII Edizione della MontepulcianoRun, 21 paesi rappresentati, quasi mille partecipanti. Il Sindaco Angiolini: “Sport e benessere connubio perfetto per far conoscere il nostro magnifico territorio”. Soddisfazione degli organizzatori.

Tre giorni dedicati a sport, benessere e podismo, ma soprattutto al divertimento e al piacere di stare insieme, accolti dallo splendido territorio di Montepulciano e della Valdichiana Senese. La settima edizione della MontepulcianoRun si è conclusa ieri mattina, domenica 6 ottobre 2024, con la maratona e le altre gare podistiche, consolidandosi come uno degli eventi più originali del calendario podistico toscano. La gara si snodava dal Tempio di San Biagio, passando per le suggestive campagne circostanti ed arricare in Piazza Grande all’interno del centro storico della cittadina rinascimentale, attirando partecipanti da 21 nazioni e quasi mille partecipanti.

«La MontepulcianoRun si conferma un evento di grande fascino e successo – ha dichiarato il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini – Sport e benessere rappresentano il connubio ideale per promuovere il nostro magnifico territorio a livello internazionale. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, per un evento che cresce di stagione in stagione».

L’assessore alla Cultura dello sport, Alberto Millacci, ha aggiunto: «Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori, ai volontari, alla Polizia Municipale e ai dipendenti comunali, agli sponsor, ma soprattutto ai partecipanti, che hanno reso queste giornate davvero indimenticabili».

I risultati. Il tracciato principale, Laquarantadue, ha premiato Lorenzo Ricci (Atl.Lib.Orvieto) che in 3h17’43” ha staccato di 1’15” Riccardo Vinciarelli (Asd Filippide-Avis C.Lago-Dlf) e di 7’25” Federico Baldi (Atl.Avis Sansepolcro). Prima donna Alice Guerra (Dinamo Sport) in 3h45’40”, con 20’28” su Claudia Lai (Oltraro Pol.) e 56’26” su Daniela Pacor (Mostrorun).

Ne Laventicinque successo per Giovanni Domenico Nucera (Filirun Team) in 1h38ì42”, davanti a Marco Giannini (Atl.Montefiascone) a 2’10” e a Sandro Spaeth a 6’24”. A Micaela Bonessi (Mostrorun) la gara femminile in 2h09’13” dopo una bella battaglia con la norvegese Siri Klevset, seconda a 35”, terza Roberta Lachi (Subbiano Marathon) a 2’43”.

Laquattordici ha visto l’incoronazione di Domenico Liberatore (Pod.Solidarietà) che in 1h03’19” ha staccato di 1’10” Alberto Mosca (Atl.Pottenza Picena) e 2’03” Andrea Giorgianni (Delta Spedizioni). Tra le donne vittoria per Pina Deiana (Aspa Bastia) in 1h12’22” che ha preceduto Ana Nanu (Atl.Rimini Nord Santarcangelo) di 8’19” e Francesca Nardone (Pod.Solidarietà) di 10’48”.

Eventi collaterali. Sabato mattina si è svolta la “Nobili Passi”, una passeggiata su due percorsi che ha coinvolto cantine e produttori locali, offrendo un vero e proprio viaggio enogastronomico tra le bellezze e le eccellenze del territorio. I gruppi hanno partecipato con entusiasmo, e l’evento ha registrato il tutto esaurito. Purtroppo, l’unica nota negativa è stata l’annullamento della “Lumedilina”, l’urban trail previsto per venerdì sera, a causa del maltempo che ha colpito Montepulciano.

«Tanti anni fa siamo partiti da un sogno, dopo 7 edizioni è diventato una solida realtà a livello nazionale oltre ai moltissimi stranieri che sono arrivati da tutto il mondo! La MontepulcianoRun è diventata una macchina di tante persone lavorano per rendere questo evento speciale» è il commento a caldo degli organizzatori, al termine dell’intensa giornata di domenica 6 ottobre.