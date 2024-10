(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

lun 07 ottobre 2024 Lettera aperta sulla pace dell'Assessora Michela Brunelli

“La nostra città unita per la pace: impegno concreto contro la violenza e le ingiustizie”

“L’Assessorato alla Pace del Comune di Cervia ribadisce il proprio impegno per promuovere

una cultura della non violenza, del dialogo e della giustizia sociale.

In un mondo segnato da un numero crescente di conflitti armati e crisi umanitarie, è

fondamentale che le comunità locali si uniscano per diffondere una cultura di uguaglianza

solidarietà e pace.

In questo momento storico, con oltre 59 conflitti attivi nel mondo, non possiamo restare

indifferenti. Il conflitto tra Russia e Ucraina, che continua a mietere vittime, e l’escalation del

conflitto israelo-palestinese che ha avuto inizio un anno fa, il 7 ottobre, hanno attirato

l’attenzione globale.

Tuttavia, troppe altre guerre e violenze, come quelle perpetrate contro le donne Afghane,

restano ignorate dai media internazionali.

La guerra non solo cancella migliaia di esseri umani, ma con loro le loro storie, le loro

speranze e il futuro di interi paesi.

Le vittime più numerose sono i civili, in particolare donne e bambini, che subiscono le

conseguenze più devastanti: violenze, sfollamenti forzati e privazioni dei diritti fondamentali.

Nessuna persona può sentirsi esclusa dall’impegno di promuovere i diritti fondamentali

dell’essere umano. Ognuno di noi è chiamato a collaborare per costruire una civiltà giusta e

solidale, in cui ogni individuo possa godere pienamente della propria dignità e dei propri

diritti.

Come istituzioni, come comunità tutta, abbiamo il dovere e la responsabilità di promuovere il

dialogo e sostenere chi lavora per la pace e per la difesa dei diritti umani.

Non possiamo cambiare il mondo da soli, ma possiamo fare la nostra parte, iniziando dalle

nostre comunità.

La pace non è solo l’assenza di guerra, ma un impegno quotidiano per la giustizia,

l’inclusione e il rispetto delle diversità.

Parte dal basso e non è costruita solo da trattati, patti e intese politiche. La costruiamo noi,

nei nostri luoghi in cui viviamo, fra le persone con cui condividiamo la vita, nell’accettazione,

nell’accoglienza, nell’integrazione, passo dopo passo, con determinazione, coraggio e

volontà.

La pace non è un’utopia, ma l’atto concreto del porgere a chiunque la mano per primi.”

Michela Brunelli

Assessora alla Pace del Comune di Cervia

Cervia, 7 ottobre 2024