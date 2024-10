Governo Meloni, Pacifico: oltre i proclami, solo disastri.

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa: oltre i proclami, solo disastri.

7 ottobre 2024

Continuano i proclami di facciata, mentre il governo Meloni scricchiola. La certezza arriva dalla chat di partito, le cui conversazioni vengono diffuse alla stampa da alcuni “infami” componenti, da stanare. Ma ci sono altre gravi situazioni che incidono, quali un ministro e un sottosegretario in attesa di giudizio, tra gli alleati uno dei vice premier rischia sei mesi di reclusione per sequestro di persona e l’altro presenta lo Ius Italiae, inviso al resto della maggioranza perché rende più facile la cittadinanza italiana agli immigrati. Tra i servizi emerge il disastro delle linee ferroviarie, in tilt quotidianamente, e a livello territoriale Forza Italia chiede più potere nella regione Lazio a discapito della Lega, minacciando il ritiro degli assessori e l’appoggio esterno, mentre a Latina il fallimento della giustizia si palesa con la chiusura del processo Olimpia a dipendenti comunali, imprenditori e politici a causa delle prescrizioni e assoluzioni per l’abrogazione del reato di Abuso d’Ufficio. Così i cittadini scendono in piazza per manifestare il dissenso nonostante le norme bavaglio introdotte con sanzioni repressive chiaramente anticostituzionali e antidemocratiche. Ma il definitivo colpo di grazia è la manovra finanziaria “lacrime e sangue” anticipata da Giorgetti che Meloni tende a non drammatizzare, nonostante pensioni, sanità e scuola siano al collasso e si vogliano privatizzare. E allora tutti si chiedono se i sondaggi sul gradimento del governo siano attendibili, anche quel 12% di elettori che hanno scelto FdI, ora tormentati dall’inganno e dalla inadeguatezza della statura istituzionale. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.