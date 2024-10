(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 De Maria (PD). Oggi sarò in Sinagoga a Bologna per l’ anniversario del 7 ottobre

“Oggi sarò in Sinagoga a Bologna per l’anniversario del 7 ottobre. Per manifestare tutta la mia solidarietà alla Comunità Ebraica. Per continuare a chiedere il rilascio degli ostaggi. Per condannare la barbarie di Hamas. Per chiedere che cessino le azioni militari e che si riaprono in Medio Oriente le prospettive di un negoziato e tornino le ragioni della Pace”.

Così Andrea De Maria, deputato PD.

