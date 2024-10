Conclusa con successo di pubblico la corsa podistica, Di corsa nella storia. 4° Trofeo Ortona Challenge

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 ORTONA (CH) 6 ottobre 2024. 4^ edizione “Di corsa nella storia. Trofeo Ortona Challenge”

Saluto le Autorità religiose, civili e militari della città di ORTONA e mi complimento con l’Amministrazione comunale, le Associazioni, “ORTONA For Runners e Crossroad” e i volontari della Protezione Civile che, con impegno e dedizione, stanno dando lustro a quest’evento che acquisisce, anno dopo anno, una sempre crescente risonanza.

Rivolgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti, italiani e stranieri, all’odierna manifestazione che si sono raccolti, numerosi, in piazza SAN TOMMASO APOSTOLO, per vivere una giornata all’insegna dello sport, della fratellanza e della memoria. Da ORTONA partiva la linea difensiva GUSTAV, realizzata dalle truppe tedesche nella 2a Guerra Mondiale per arrestare l’avanzata degli Alleati, e che giungeva a MINTURNO attraversando gli abitati di GESSOPALENA, ROCCARASO e CASSINO. Tra poco attraverserete i principali luoghi che sono stati testimoni di cruenti combattimenti “casa per casa” tra i tedeschi e gli Alleati, in particolare i canadesi della 1^ divisione.

La città di ORTONA, liberata il 28 dicembre del 1943, fu segnata dalla perdita di circa 4.000 vite, tra civili e militari, una vera carneficina per la cittadina abruzzese, tanto da essere definita da Winston CHURCHILL la “STALINGRADO d’ITALIA”.

Furono 1615 i Caduti alleati che ora riposano nel cimitero militare canadese “Moro River”, in contrada S. DONATO, cui oggi va il nostro deferente saluto, la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento. L’odierna edizione “Di corsa nella storia” rappresenta la volontà di non dimenticare gli orrori del passato e di fare in modo che simili lacerazioni nei confronti del rispetto dei diritti umani appartengano a un passato irripetibile. Se non possiamo cambiare la storia, possiamo contribuire a costruire un presente e un futuro migliori. Il patrocinio concesso dallo Stato Maggiore della Difesa intende avvalorare questi importanti significati.

Nel rinnovare a tutti i partecipanti alla corsa e a tutta la cittadinanza di ORTONA il mio più vivo compiacimento per quest’iniziativa densa di significati, auguro da Bersagliere e da Capo di Stato Maggiore della difesa a tutti una buona corsa!!!