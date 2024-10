Com. stampa Valfornace in festa per il giardino delle api e il ponte pedonale “Maria Cortesi”. Il sindaco Citracca: “Un ulteriore passo di un percorso che non riguarda soltanto la ricostruzione fisica, ma anche quella identitaria e sociale del nostro territorio”

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

*VALFORNACE IN **FESTA PER IL** GIARDINO DELLE API E **IL PONTE PEDONALE

MARIA CORTESI*

La comunità di Valfornace ha reso omaggio a Maria Cortesi “una di famiglia

in ogni famiglia”, straordinaria figura di levatrice che aiutò a far

nascere più di 5mila bambine e bambini nei territori dei Comuni di

Pievebovigliana e Fiordimonte. L’Amministrazione locale ha deciso di

intitolarle il ponte pedonale all’interno del parco “Girolamo Varnelli”, in

piazza Vittorio Veneto. Per tutti gli abitanti del posto è stata una vera

festa.

A piedi, in bicicletta o con i muli, con il sole e con la neve, arrivava e

risolveva con capacità, abilità e concretezza ma, soprattutto, umanità e

generosità anche le situazioni più imprevedibili e complesse. “Con la Sora

Maria si può stare tranquilli”, dicevano le puerpere del tempo. Abilitata

alla professione di levatrice nel 1902 presso la Regia Università “La

Sapienza” di Roma, il 29 giugno 1910 nella chiesa di Petrignano di

Fiordimonte sposò Antonio Varnelli, figlio dell’erborista Girolamo e

fondatore della notissima Distinneria nato nel 1913, sette anni prima della

secondogenita Flora. Donna moderna e volitiva, seppe conciliare il lavoro

di ostetrica, l’impegno in famiglia e anche la gestione dell’emporio di

Pievebovigliana, un negozio dalla licenza infinitiva dove si vendeva di

tutto. Anche quello, ricordano le genti del posto, era un luogo di cura, un

centro di ascolto e accoglienza e vicinanza alle persone: un altro cuore

della comunità.

Con l’intitolazione del ponte pedonale Valfornace ha anche salutato

l’apertura del “Giardino delle Api”. Si tratta di due progetti realizzati

grazie ai fondi Pnrr, volti a rigenerare e valorizzare le aree verdi e i

percorsi naturalistici del paese.

“Questa cerimonia – ha sottolineato il sindaco, Massimo Citratta –

rappresenta un ulteriore passo di un percorso che non riguarda soltanto la

ricostruzione fisica, ma anche quella identitaria e sociale del nostro

territorio. La nostra comunità si è sempre dimostrata resiliente, e la

ricostruzione che stiamo portando avanti è un riflesso di questo spirito”.

Le due opere si vanno ad aggiungere a quelle già concluse nel dopo

terremoto: dai nuovi tratti di marciapiedi all’ammodernamento del

parcheggio e dell’area camper in Via Rancia, fino alla creazione dell’area

fitness all’aperto in via Mariana da Frontillo. “Tutti questi interventi –

ha concluso il sindaco – rendono Valfornace un luogo sempre più accogliente

e attrattivo, in linea con la nostra visione di sviluppo sostenibile e

radicata nelle tradizioni”.

Insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione alla doppia cerimonia hanno

preso parte la famiglia Varnelli, il vice presidente del Consiglio

regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, e il presidente del Parco

Nazionale dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna.

Il Commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, senatore Guido

Castelli, impossibilitato a partecipare all’evento per sopraggiunti impegni

istituzionali, ha inviato un messaggio di augurio, sottolineando:

“L’inaugurazione del ponte pedonale “Maria Cortesi” e del “Giardino delle

Api”, esprime quell’idea di rinascita, nel segno della comunione tra uomo e

natura, che stiamo realizzando nell’Appennino centrale.