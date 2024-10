(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Città Metropolitana, Mazzetti (FI): “Plauso a Vinattieri, coerente con valori di Forza Italia”

Firenze, 7 ott. – “Mi congratulo con Gianni Vinattieri per l’elezione a consigliere della Città Metropolitana di Firenze. Da sempre iscritto di Forza Italia, coerente con il suo mandato e i suoi valori, sempre attivo e impegnato, e per questo apprezzato e votato dai cittadini che lo hanno confermato consigliere a Signa, Gianni rappresenta al meglio l’anima cristiana, popolare, moderata di Forza Italia. Sono convinta che farà un ottimo lavoro in Città Metropolitana di Firenze, dove in problemi non mancano, a partire da rischio idrogeologico e infrastrutture. Buon lavoro, Gianni!”.

Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

