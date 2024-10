(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 CITTA’ DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Martiri della Libertà, 28 – 10081 CASTELLAMONTE (TO)

Web: http://www.comune.castellamonte.to.it

COMUNICATO STAMPA

3 ottobre 2024 – si è svolto a Torino l’incontro tra il personale di E-Distribuzione e il Comune di

Castellamonte, proposto al Sindaco da Affari Istituzionali Enel, per confrontarsi sui disservizi delle

scorse settimane, fortemente legati alle condizioni climatiche eccezionali che hanno interessato la

zona.

La Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha analizzato la

situazione del territorio e ha illustrato le azioni che l’Azienda ha già messo in atto e quelle che

completerà per migliorare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza, descrivendo anche le

analisi condotte ad oggi. A valle dell’interlocuzione, che si è svolta in un clima di reciproca

collaborazione, le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente tra alcune settimane in modo

da verificare il buon esito degli interventi sulla rete elettrica e misurare gli effetti ottenuti di

mitigazione dei disservizi.

Il sottoscritto sindaco ha quindi ringraziato E-Distribuzione per l’incontro che sarà replicato prossimamente

in presenza dei rappresentanti delle frazioni del comune di Castellamonte.

Castellamonte, 7 ottobre 024

IL SINDACO

F.to in originale

Dott. Pasquale Mario Mazza