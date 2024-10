(ARC) +RPT+ Maltempo: Riccardi, dichiarato preallarme per domani e mercoled

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Gentili colleghi,

in merito al lancio delle ore 18.18 riguardante il maltempo, si

prega di prendere in considerazione il comunicato sottostante, in

quanto nel precedente erano contenuti delle imprecisioni.

Grazie

. . . . .

Firmato dall’assessore Riccardi, d’intesa con il Governatore

Massimiliano Fedriga, il decreto che allerta le squadre della

Protezione civile Fvg

Trieste, 7 ott – “In seguito alle previsioni meteorologiche per

i prossimi giorni, che indicano in particolare la forte

possibilit? di piogge abbondanti sulle Prealpi, temporali e vento

di Scirocco sulla costa, la Regione ha dichiarato lo stato di

preallarme per il maltempo previsto per le giornate di marted? 8

ottobre e mercoled? 9 ottobre. Sono quindi state allertate le

squadre della Protezione civile Fvg operante sul territorio che,

come sempre in queste situazioni, sono pronte a intervenire in

caso di emergenza. Data la situazione si raccomanda ai cittadini

di prestare la massima attenzione e di non sottovalutare gli

eventi atmosferici dei prossimi giorni”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Protezione civile

Riccardo Riccardi, dopo la firma del decreto, d’intesa con il

Governatore Massimiliano Fedriga, che sancisce lo stato di

preallarme. “Una decisione assunta a tutela dell’incolumit? dei

cittadini – ha detto l’assessore -, per consentire al sistema

della Protezione civile di attivare i volontari e i mezzi a

disposizione ne caso dovessero verificarsi situazioni

d’emergenza”.

A partire da domani sono previste piogge moderate o abbondanti

sulla bassa pianura e sulla costa, che diventeranno pi? intense

in direzione della montagna, specie sulle Prealpi Carniche e

Piancavallo, con possibili temporali, in particolare verso sera e

nella notte, e piogge consistenti dal tardo pomeriggio-sera.

Sulla costa ? previsto un vento di Scirocco moderato, che

diventer? sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili

mareggiate sulle coste esposte, mentre nella notte

temporaneamente soffier? il Libeccio poi in attenuazione. ?

inoltre atteso vento forte da sud anche in quota, con un relativo

miglioramento nella mattinata del 9 ottobre, caratterizzato da

qualche rovescio o temporale sparso e Libeccio moderato in

attenuazione.

Riccardi ha evidenziato che “il maltempo non pu? essere

sottovalutato, perch? pu? comportare locali situazioni di crisi

nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di

instabilit? dei pendii, locali interruzioni della viabilit?,

innalzamento dei corsi d’acqua e possibili mareggiate sulle

coste. La nostra Protezione civile ha volontari coraggiosi con un

alto livello di preparazione e dotazioni tecniche moderne che

possono, nel caso di situazioni critiche, intervenire prontamente

e dare risposta immediate ai cittadini in difficolt?, anche se

ovviamente l’auspicio ? che non risulti necessario”.

ARC/MA/al

071907 OTT 24