(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 *Simone Capuano: un salernitano al Consiglio Generale dell’ACI*

Il *Presidente dell’Automobile Club Salerno – Vincenzo Demasi* – esprime

piena soddisfazione per la conferma di *Simone Capuano* nel Consiglio

Generale dell’Automobile Club d’Italia.

*Simone Capuano*, nato a Vietri sul Mare (SA), è stato eletto in

rappresentanza della FISA – Federazione Italiana Scuderie automobilistiche

– per il prossimo quadriennio 2025 – 2028 e con la sua lunga esperienza in

ACI saprà rappresentare nell’importante organismo le nazionale istanze e le

problematiche del territorio ed in particolare dell’Automobile Club

Salerno, presso il quale è socio da oltre quarant’anni.

Nelle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi sportivi di Aci,

Salerno ha potuto registrare anche una buona affermazione personale del *pilota

di Tramonti Pietro Giordano*, il quale pur non risultando tra gli eletti in

rappresentanza dei piloti, ha comunque raccolto un buon numero di

preferenze e saprà certamente continuare ad essere un qualificato punto di

riferimento per lo sport automobilistico a livello locale e nazionale.

Anche a Pietro Giordano i complimenti dell’Automobile Club Salerno.