Resoconto Italian Softball Series – gara 5

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 L’MKF Bollate vince gara-5 dell’Italian Softball Series contro l’Inox Team Saronno e conquista il 14° Scudetto della sua gloriosa storia. Grande prestazione in pedana di Alice Nicolini e Greta Cecchetti nel 2-0 finale. Mikiko Eguchi premiata come miglior giocatrice delle finali.

ARTICOLO COMPLETO

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/f9584de8-3cba-a7f1-9988-78923c91c93f.jpg]

Festa MKF Bollate, vince gara-5 e conquista lo Scudetto di A1 Softball – Federazione Italiana Baseball Softball

L’MKF Bollate vince gara-5 dell’Italian Softball contro l’Inox Team Saronno e conquista il 14° Scudetto della sua gloriosa storia. Grande prestazione in pedana di Alice Nicolini e Greta Cecchetti nel 2-0 finale. Mikiko Eguchi premiata come miglior giocatrice delle finali

http://www.fibs.it

RISULTATI DELL’ITALIAN SOFTBALL SERIES

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate 1-4

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-5

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno 5-11

GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno 1-2

GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno 2-0

Foto: l’esultanza dell’MKF Bollate dopo l’ultimo out (credit: EzR/Fibs)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________