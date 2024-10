(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, DROGA NASCOSTA NEL MURO DIETRO PRESA ELETTRICA PUSHER IN CELLA, DE

CORATO: «ANCORA STRANIERI CHE SPACCIANO ARRESTATI DALLA POLIZIA. CITTA’ HA

BISOGNO DI UN ALTRO CPR»!*

Milano, 6 Ottobre 2024 – «Ringrazio gli uomini della Polizia di Stato che

ieri sera, in seguito ad un servizio straordinario di contrasto allo

spaccio di droga, hanno arrestato un cittadino albanese, con precedenti,

per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La città ha

estremo bisogno di un altro Cpr! Sui navigli, come nelle altre zone della

movida più frequentate durante le serate e nottate, ci sarebbero dovuti

essere i vigili promessi da Sala al Viminale e da Granelli in Prefettura

nelle scorse settimane. Invece, ancora una volta, di agenti di Polizia

Locale non si è vista nemmeno l’ombra, se non per fare le multe dovute alla

sosta selvaggia. Queste ultime è giusto emetterle ma in città serve il

contributo dei “ghisa” anche e soprattutto per dare sicurezza ad una città

piena di malviventi e delinquenti che è stata classificata, nell’ultimo

anno, come più pericolosa in Italia. Solo Carabinieri e poliziotti, a

contrastarli, non bastano. Devo segnalare ancora una volta, purtroppo, che

questo non è stato ancora capito ne dal Sindaco Sala ne da tutto il

Centrosinistra milanese*»*.

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, capogruppo Fdi

in Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco della città nelle

Giunte di Centrodestra, *Riccardo De Corato.*