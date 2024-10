(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 Educare alla cinofilia, conferenza stampa lunedì 7 alle ore 13

Scritto da Chiara Bini, domenica 6 ottobre 2024 alle 14:50

Se è vero che il cane è il migliore amico dell’uomo, allora anche l’uomo

deve essere il migliore amico del cane. Lo sport cinofilo come forma di

educazione: verso una cinofilia consapevole.

E’ questo l’oggetto della conferenza stampa che lunedì 7 ottobre presenta

la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. Con lei

ci sarà Marco Strenta, referente regionale Csi della Cinofilia.

L’appuntamento con i giornalisti è alle ore 13 in Sala Esposizioni di

Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10

