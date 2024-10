(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 CORTEO ROMA, MONTARULI(FDI) ECCO I GANDHI DELLA SINISTRA

“Per mesi hanno parlato di una norma anti Gandhi riferendosi

all’intervento legislativo contenuto nel ddl sicurezza per reprimere le

violenze contro agenti e violazioni della norma sulle manifestazioni non

autorizzate. Ecco ieri a Roma per la sinistra ci sarebbero tanti Gandhi.

Anche guardando le immagini non lo ricordavamo così. Scopriamo in compenso

che c’erano parecchi esponenti del centro sociale torinese Askatasuna,

quello per il quale il sindaco Lorusso aveva fatto una sanatoria poi

bloccata da Fratelli d’Italia con una norma promossa dall’assessore Marrone

in regione Piemonte. Tutto ciò ci conferma che siamo sulla strada giusta.

Avanti con il pacchetto sicurezza voluto dal governo Meloni”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.

Roma, 6 ottobre 2024