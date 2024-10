COMUNICATO STAMPA – Zangrillo ‘solidarietà alle forze dell’ordine, violenze contro agenti sono intollerabili’

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 Zangrillo ‘solidarietà alle forze dell’ordine, violenze contro agenti sono intollerabili’

“Solidarietà alle Forze dell’ordine aggredite dai soliti facinorosi che scendono in piazza soltanto allo scopo di seminare violenza”. Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.

“Non è tollerabile vedere le strade delle nostre città vandalizzate da chi sostiene di manifestare per la pace tra i popoli – aggiunge l’esponente di governo –. Auguri di pronta guarigione alle decine di agenti feriti, a cui rivolgo la mia più sincera gratitudine per il difficile lavoro svolto quotidianamente a presidio della sicurezza e della legalità”.