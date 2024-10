(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 SUPERBONUS, TUBETTI (FDI): DATI CGIA SMENTISCONO SOSTENITORI PROVVEDIMENTO

“I dati della Cgia smentiscono categoricamente chi ancora si ostina a sostenere il superbonus. Nelle aule del Senato, tra le fila del defunto campo largo, c’è ancora chi difende questa porcheria che ha causato danni ingentissimi alle casse dello Stato. Ma non in quanto misura a favore della gente o dell’ambiente, quanto piuttosto come misura di rilancio economico e finanziario nazionale. Nonostante i dati reali smentiscano cotante fantasie, si persiste pubblicamente ad insultare il governo di centrodestra che a questi pastrocchi sta mettendo freno con il sacrificio di tutti. Speriamo che il campo largo, una volta per tutte, diventi finalmente un campo santo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della Commissione Finanze di Palazzo Madama.

