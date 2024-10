+++RPT CON TESTO E TITOLO CORRETTO+++CITTADINANZA: GASPARRI-BARELLI, DICHIARAZIONI INGIURIOSE A PONTIDA, CERTI CHE DIRIGENZA LEGA PRENDERA’ DISTANZE

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

CITTADINANZA: GASPARRI-BARELLI, DICHIARAZIONI INGIURIOSE A PONTIDA, CERTI CHE DIRIGENZA LEGA PRENDERA’ DISTANZE

“Le dichiarazioni che giungono da Pontida, ottusamente ingiuriose nei riguardi del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, provengono evidentemente da ignoranti, perché evidentemente ignorano il contenuto della proposta di Forza Italia sullo ‘Ius Italiae’ e intervengono scompostamente con slogan volgari e frasi fatte di miserabile livello.

Se così fosse, siamo certi che la la dirigenza della Lega – una volta lette – prenderà le distanze da tali inqualificabili parole e non farà mancare il leale sostegno al segretario Tajani”.

Così in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri.

