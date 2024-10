RECALL: Inaugurazione Punto di Facilitazione digitale – PDF a Castiglione della Pescaia

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

sab 05 ottobre 2024 INVITO STAMPA

LUNEDì 7 OTTOBRE – ORE 10:00

ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto a Castiglione della Pescaia

Inaugurazione Punto di Facilitazione digitale – PDF

Il Punto di Facilitazione digitale – PDF si inserisce nel piano della Regione Toscana per il sostegno ai cittadini nello sviluppo di competenze digitali di base, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi online, in particolare della PA, individuando le esigenze dei singoli cittadini e fornendo loro supporto e orientamento.