(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 MO. SBARDELLA(FDI) SOLIDARIETÀ A FORZE DELL’ORDINE, SI VERGOGNI CHI COCCOLA FINTI PACIFISTI.

Le violenze e l’odio espressi durante la manifestazione pro Palestina a Roma sono inquietanti e vergognosi. Insulti, percosse, lanci di sassi, bottiglie, bombe carta e segnali stradali divelti e lanciati contro le forze dell’ordine hanno caratterizzato la piazza. Manifestanti incappucciati hanno devastato le vie della città, scatenando il caos. Era tutto prevedibile, ma la sinistra è rimasta in silenzio, mentre alcuni si chiedevano perché la Questura avesse vietato l’evento. Si scende in piazza per la pace, ma si scatena una guerra contro chi è lì per mantenere l’ordine. Agli agenti coinvolti va la massima solidarietà mentre si vergogni chi, invece di isolarli, coccola questi finti pacifisti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati