MILANO: ROSSELLO (FI), "INVESTIRE SU SICUREZZA, CONTRASTO AL DEGRADO, POLITICHE DEMOGRAFICHE E PER LE DONNE"

“Abbiamo urgente bisogno di nuove politiche per la Città. Una priorità sulla quale non c’è tempo da perdere riguarda il miglioramento delle prospettive demografiche come ha ribadito sulla Stampa il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani. La discesa del dato predittivo demografico della Città è allarmante. Non dobbiamo essere tartarughe a rilento, dobbiamo correre e intervenire subito. Per l’attuazione dei diritti sociali al di là dei nostri temi sempre attuali dobbiamo investire sulla sicurezza e sul contrasto al degrado, due aspetti che incidono anche sulla preoccupazione di un tenore di vita più adeguato per tutti. La necessità di sintesi non ci consente di approfondire ma lo vorremmo fare presto. E poi potenziare i nostri punti di forza: la ricerca, i poli universitari, i poli tecnici, i servizi di cura di prima infanzia lavorando seriamente a politiche di genere efficaci. Siamo la città col più alto numero di CDA e professionisti e dobbiamo dare risposte concrete per creare opportunità reali anche per le donne. C’è esigenza di politiche economiche urbane da attuare al più presto, per non lasciare al degrado nessun aspetto”. Così Cristina Rossello, deputata e Coordinatrice di Forza Italia a Milano, intervenendo alla Giornata dell’Economia, l’evento azzurro in corso a Milano.

