(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Manovra: Squeri, da FI no convinto a aumento accise

“Forza Italia lavora affinché ai cittadini, alle famiglie e alle imprese

sia garantita energia con un approvvigionamento sicuro, alle condizioni

economiche più vantaggiose possibili. Abbiamo visto pochi anni fa che non è

così scontato. Per questo, davanti all’ipotesi di aumento delle accise sul

gasolio ci siamo schierati con un no convinto, a partire dal nostro

segretario Tajani”. Così il deputato e responsabile del Dipartimento

energia di Forza Italia, Luca Squeri, intervenendo alla Giornata

dell’Economia, l’evento azzurro in corso a Milano. “Per mantenere gli

impegni presi in Europa – ha proseguito -, dobbiamo individuare il modo più

sostenibile e efficace per implementare tutte le energie rinnovabili,

sapendo però che senza il nucleare non saremo in grado di raggiungere

l’obiettivo, che non è solo quello di decarbonizzare il sistema energetico,

ma anche quello di arrivare all’indipendenza energetica”.