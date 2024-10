(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 GIACOMONI (CONSAP), “CON RECOVERY, RIFORME E RISPARMIO DA INVESTIRE IN ECONOMIA REALE SIAMO ‘CONDANNATI’ A CRESCERE”

“Sono convinto che il nostro Paese oggi ha davanti delle opportunità enormi, grazie a quelle che io chiamo le 3 R per la ripresa: il Recovery, le Riforme, il Risparmio

Le risorse del Recovery Plan, più di 200 mld da investire, stanno arrivando nel nostro Paese grazie all’ottimo lavoro del ministro Raffaele Fitto, che presto avrà l’opportunità di dimostrare di essere anche un ottimo Commissario Europeo. Per avere le risorse del Recovery il Governo sta realizzando le riforme: la riforma della burocrazia, della giustizia, del fisco e tante altre che sono in dirittura di arrivo. In Italia abbiamo una terza R fondamentale per la ripresa: il risparmio delle famiglie italiane, che è il vero petrolio nascosto del nostro Paese. La buona politica deve mettere in sinergia i due punti di forza della nostra economia: Made in Italy e Risparmio. Nei prossimi anni siamo condannati a crescere, l’incremento del pil sarà determinante per rendere sostenibile il debito pubblico, senza far ricorso a misure traumatiche”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma