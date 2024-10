(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 FI: Sorte, abbiamo grande squadra, puntiamo a 20%

“Voglio ricordare cos’è oggi Forza Italia in Lombardia: quattro senatori, dieci deputati, due eurodeputati, un sottosegretario, otto consiglieri regionali, due assessori. Abbiamo eletto sedici consiglieri provinciali una settimana fa, che si aggiungono ai cinque delle due province che non sono andate al voto, eletti da quasi duemila consiglieri comunali. Da qui iniziamo a lanciare la sfida per far diventare Forza Italia il primo partito del centrodestra in Lombardia. Credo che con i senior, con i giovani, con le donne e con il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, che ha avuto il coraggio di candidarsi in Europa, non nascondendosi come hanno fatto altri leader ma trainando il partito, con questa squadra possiamo puntare al 20%. Sappiamo che lassù c’è un signore, Silvio Berlusconi, che ci sta guardando”.

Così Alessandro Sorte, deputato e Segretario regionale di Forza Italia in Lombardia, intervenendo alla

Giornata dell’Economia, l’evento azzurro in corso a Milano.

