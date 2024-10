Fascismo – Ferrara= On. Nicola Fratoianni (Avs): A Ferrara Polizia ferma esponente locale Avs che protesta contro apertura sede Forza Nuova. Vicenda incredibile, il caso in Parlamento, Piantedosi dovrà dare spiegazioni

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

*On. Nicola Fratoianni (Avs):*

*A Ferrara Polizia ferma esponente locale Avs che protesta contro apertura

sede Forza Nuova. *

*Vicenda incredibile, il caso in Parlamento, Piantedosi dovrà dare

spiegazioni *

Trovo incredibile quanto avvenuto a Ferrara: le forze dell’ordine che

identificano e fermano chi volantina contro l’apertura della sede di

un’organizzazione neofascista al centro di molte inchieste per atti di

violenza e di squadrismo in tutta Italia.

Il ministro Piantedosi dovrà spiegare in Parlamento il comportamento dei

vertici locali della polizia di Stato.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dopo l’episodio avvenuto oggi a Ferrara

e che ha coinvolto un’esponente locale che protestava per l’apertura di una

sede di Forza Nuova e su cui insieme ad Angelo Bonelli presenterà

un’interrogazione parlamentare al governo.

Non sono più accettabili comportamenti simili – conclude il leader di SI –

da chi dovrebbe tutelare le Istituzioni democratiche del nostro Paese.

