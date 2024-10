CONTIENE FOTO# LABARO E PRIMA PORTA – CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI – 21 PERSONE DENUNCIATE E 8 ESERCIZI COMMERCIALI SANZIONATI. ACCERTATO IL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA PER 190 MILA EURO.

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

sab 05 ottobre 2024

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

LABARO E PRIMA PORTA – CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI – 21 PERSONE

DENUNCIATE E 8 ESERCIZI COMMERCIALI SANZIONATI.

ACCERTATO IL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA PER 190 MILA EURO.

SALE DA GIOCO IRREGOLARI, ARMI ILLEGALI, RICETTAZIONE E INSALUBRITÀ DEGLI

ALIMENTI. TROVATO ANCHE UN CINGHIALE IN GABBIA

ROMA – Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e del degrado

urbano, questi sono gli obiettivi perseguiti nel corso di un’attività di

controllo dei Carabinieri nell’area urbana di Prima Porta e Labaro,

unitamente a personale del Nucleo Cinofili, del Nas e con il controllo aereo

del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe. Nel corso del servizio, in

linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini

in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dando

attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno per incidere sulle

situazioni di illegalità e degrado urbano, i Carabinieri della Compagnia di

Roma Cassia quale sono state denunciate 21 persone e sanzionati 8 esercizi

commerciali, di cui 5 (4 bar e 1 tabacchi) per inosservanza degli orari di

funzionamento delle slot machine e dei video poker e 3 (tutti mini market)

per mancati adempimenti delle procedure di autocontrollo in materia di

preparazione, produzione, confezionamento, commercio e somministrazione di

alimenti (HACCP), per un importo complessivo di 7800 euro.

Durante il controllo sono state identificate 95 persone e controllati 40

veicoli, inoltre sono stati segnalati alla Prefettura altri 3 individui per

detenzione per uso personale, di hashish e marijuana.

In particolare tra i denunciati vi sono i titolari di numerosi esercizi

commerciali, tra cui bar, officine, aziende agricole, un autosalone, una

associazione sportiva calcistica dilettantistica e una frutteria e i

proprietari di diverse abitazioni, tutti risultati abusivamente allacciati

alla rete elettrica pubblica, per un danno quantificato dalla società che

gestisce il servizio elettrico, di circa 190 mila euro.

È stato denunciato anche un italiano di 59 anni, per detenzione di arma

illegale alterata, in quanto colto dai Carabinieri, a seguito di

perquisizione domiciliare, con un fucile a canne mozze con relativo

munizionamento sul comò della propria camera da letto.

Denunciati anche un cittadino romeno di 42 anni, trovato in possesso di un

iPhone rubato, e un ragazzo italiano appena maggiorenne, anche lui indagato

per ricettazione, in quanto sorpreso a bordo di un motociclo Honda SH 150

provento furto.

Un uomo di 49 anni è stato infine denunciato poiché deteneva illegalmente in

casa un cinghiale chiuso in gabbia.

051024

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma