(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 CASO ALES-MPS, MARCHESCHI (FDI): FARE CHIAREZZA AL PIU’ PRESTO

“Sul caso Ales-Mps occorre fare chiarezza al più presto. Da notizie di stampa apprendiamo che sarebbe coinvolta nella vicenda una dipendente vicina all’ex ministro Dario Franceschini che in seno ad Ales, società diretta espressione del Ministero della Cultura, avrebbe avuto un ruolo cruciale. In tutto questo ci chiediamo però dove sia stata la giustizia amministrativa in questo periodo e per questo ci aspettiamo che la Corte dei Conti faccia rapidamente giustizia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo FdI in Commissione Cultura a Palazzo Madama.

