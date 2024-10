SPARSE PLUS FESTIVAL: giovedì 10 ottobre (h.21:15) al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance in scena NELL’OCCHIO DEL LABIRINTO (Apologia di Enzo Tortora)

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Comunicato stampa

Sparse Plus Festival

Giovedì 10 ottobre al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance in

scena NELL’OCCHIO DEL LABIRINTO (Apologia di Enzo Tortora)

Giovedì 10 ottobre (ore 21:15) al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance (PI), Teatro della

Cooperativa presenta Nell’occhio del Labirinto (Apologia di Enzo Tortora) di Chicco Dossi, con

Simone Tudda. Lo spettacolo va in scena per il quarto appuntamento della sezione toscana dello

Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo

professionale nelle aree rurali europee

Un monologo firmato da un autore emergente, affidato ad un giovane talento, racconta un ‘caso’ di

malagiustizia che le nuove generazioni non conoscono. Un noto presentatore televisivo viene

accusato di associazione camorristica e spaccio di droga per risultare totalmente innocente dopo

anni di carceri e tribunali.

«La storia di Enzo Tortora è la storia di un uomo che, dall’alto della sua posizione di personaggio

pubblico, ha deciso di farsi portavoce di una battaglia che non ha colore politico: quella della

giustizia giusta. Avrebbe potuto darsi alla macchia come già altri – meno innocenti – prima di lui

avevano fatto; avrebbe potuto sottrarsi a un processo che sapeva essere iniquo. Consapevole di

essere innocente, Tortora si è spogliato dell’immunità di europarlamentare per farsi giudicare.

Consapevole di essere innocente, ha messo la sua storia a disposizione di tutte le persone che

sono nella sua stessa situazione ma non hanno i mezzi e le possibilità di essere giudicati in

maniera equa». Chicco Dossi

Sparse Plus festival – Toscana prosegue domenica 27 ottobre alla Certosa di Pontignano di

Castelnuovo Berardenga (SI). In scena, dalle 12:00, A[1]BIT, opera di danza itinerante firmata

da Lara Guidetti per Sanpapié.

Una coreografia che nasce dalla 1-Bit Symphony dell’artista newyorkese Tristan Perich: un’opera

elettronica potente. Lo spettacolo coinvolge un gruppo di spettatori con la musica in cuffia,

accompagnati da un testo che introduce e contestualizza lo spazio della performance.

Il perché di Sparse Plus

Secondo le statistiche il 30% della popolazione europea vive in aree rurali che hanno meno

opportunità di accesso e fruizione culturale. Una mancanza che inevitabilmente si riverbera nel

tessuto sociale locale in termini qualitativi, di welfare culturale e quantitativi. Il sistema di ‘rural

touring’ si basa sull’idea di offrire alle comunità rurali e semi-rurali la fruizione di spettacoli per

permettere alle comunità di incontrarsi e socializzare in spazi che spesso non nascono per

ospitare eventi dal vivo e soprattutto di entrare in contatto con esperienze artistiche di qualità

spesso fruibili solo in città più grandi e distanti.

Finanziato dal programma Europa Creativa, il progetto Sparse Plus – che per l’Italia vede insieme

i Circuiti Regionali Multidisciplinari di Marche (AMAT), in qualità di capofila, e Toscana

(Fondazione Toscana Spettacolo onlus) – rappresenta una importantissima risorsa economica per

promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Da maggio a ottobre

2024 il progetto entra nel vivo con Sparse Plus festival che attende il pubblico negli splendidi

borghi di Marche e Toscana con 23 appuntamenti di prosa, danza e circo contemporaneo.

Accanto ad AMAT, ente capofila, e Fondazione Toscana Spettacolo gli altri soggetti europei

promotori di Sparse plus (www.sparse.eu) sono Eesti Tantsuagentuur (Estonia), Fish Eye

(Lituania), Shoshin Theatre (Romania), Riksteatern Varmland (Svezia), ed altri aggiunti per la

nuova edizione del progetto come Pro Progressione e SINUM (Ungheria), Nova-Sit (Repubblica

Ceca), Teatro 4Garoupas (Germania), Art Fraction (Polonia).

Informazioni su Sparse Plus festival: http://www.amatmarche.net, http://www.toscanaspettacolo.it

Pomarance – Teatro dei Coraggiosi

Giovedì 10 ottobre

ore 21:15

NELL’OCCHIO DEL LABIRINTO

Apologia di Enzo Tortora

di Chicco Dossi

con Simone Tudda

primo spettatore Renato Sarti

produzione Teatro della Cooperativa

Biglietti: intero € 10 / under 25 e over 65 € 8 /under 10 € 5

