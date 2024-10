Protezione civile, il 5 ottobre esercitazione per le piene al Parco dei Renai. Interviene l’assessora Monia Monni

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Renai. Interviene l’assessora Monia Monni

Oltre 200 volontari in campo per far fronte alle piene. L’esercitazione

coordinata dalla Protezione civile regionale in e organizzata in sinergia

con i geni civili e le associaioni di volontariato, si svolgerà nella

giornata di sabato 5 ottobre dalle 8 alle 16 con vari turni di formazione

su 20 ‘isole’ attrezzate al parco dei Renai di Signa, sul Bisenzio e Arno

in quell’area.

Si tratta di un’esercitazione complessa che riguarda il monitoraggio e la

protezione delle arginature, manovre di opere idrauliche, la produzione di

sacchi di sabbia, il monitoraggio strumentale e anche l’utilizzo dei

gommoni

All’evento parteciperà ed interverrà l’assessora alla Protezione civile

Monia Monni (9,30). Sarà presente ed anche il sindaco di Signa Giampiero

Fossi

