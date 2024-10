Piano strutturale di bilancio, audizione Giorgetti – Martedì alle 18 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

ven 04 ottobre 2024

di bilancio

Relazione annuale

sui progressi compiuti

Il coinvolgimento

del Parlamento e della

società civile

Settembre 2024

I nuovi documenti della politica economica

La nuova programmazione economica è definita nell’ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine (Piano

strutturale di bilancio), che avrà una durata tendenzialmente corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il

Piano – approvato con raccomandazione dal Consiglio – individua il percorso della spesa netta, la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione, gli investimenti e le riforme da realizzare in risposta

alle principali sfide individuate nell’ambito del semestre europeo. Il Piano sarà realizzato secondo le misure previste

annualmente dalla legge di bilancio e dalle altre politiche pubbliche. Il monitoraggio è demandato alla Relazione annuale sui progressi compiuti, da trasmettere alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.

GLI OBIETTIVI

Promuovere la crescita sostenibile e inclusiva, l’occupazione, la resilienza e la sostenibilità del debito pubblico, senza

generare effetti prociclici, affrontando al contempo le sfide economiche, sociali, ambientali e di difesa.

IL PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO

Cosa c’è nel Piano:

Il livello della spesa netta

Riforme e investimenti

Deciso sulla base della traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione

europea per definire il percorso di aggiustamento di bilancio della durata di quattro anni (estendibile fino a sette anni).

In funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità concordate a livello europeo, nonché della

complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Dati tecnici

Le informazioni sulle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, sull’impatto previsto delle riforme e degli investimenti nel

caso di proroga, sul livello e sul fabbisogno degli investimenti pubblici.

PIANO

STRUTTUTRALE

DI BILANCIO

L’iter di formazione

Tiene conto della discussione e approvazione della proposta in Parlamento,

nonché della consultazione della società

civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e degli altri portatori di interessi.

La revisione del piano

Le clausole di sospensione

La revisione potrà avvenire nei seguenti casi:

Possibili deviazioni dal percorso di spesa netta sono

consentite in uno dei seguenti casi:

nomina di un nuovo

Governo;

impossibilità di attuazione per circostanze

oggettive (entro 12 mesi

dalla scadenza del Piano

previgente);

procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi;

richiesta

approvata

con raccomandazione

dal Consiglio.

grave recessione economica nell’Eurozona o

nell’UE (clausola generale);

al verificarsi di circostanze eccezionali al di

fuori del controllo dello

Stato (clausola nazionale).

RELAZIONE ANNUALE SUI PROGRESSI COMPIUTI

Costituisce il principale documento di verifica dell’attuazione del Piano strutturale di bilancio. La Relazione espone

l’andamento della spesa netta rispetto al percorso prestabilito e lo stato di avanzamento delle riforme e degli

investimenti, prestando particolare attenzione all’impatto delle entrate e delle spese pubbliche sulla sostenibilità di

bilancio. Nella Relazione possono essere annunciate anche nuove iniziative nell’ambito delle riforme strutturali e degli

investimenti.

ANDAMENTO

SPESA NETTA

RIFORME

E INVESTIMENTI

SOSTENIBILITÀ

BILANCIO

ENTRATE

E SPESE PUBBLICHE

IL COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO

E DELLA SOCIETÀ CIVILE

Conformemente all’ordinamento giuridico nazionale, la

Relazione può essere discussa nel Parlamento e con

la società civile, le parti sociali e i portatori di interessi.

GLOSSARIO ESSENZIALE

La spesa primaria netta nazionale

L’indicatore operativo unico di riferimento per la programmazione della spesa pubblica e la salvaguardia

della sostenibilità del debito. Rappresenta la spesa

finanziata a livello nazionale al netto della spesa per

interessi, delle spese finanziate da fondi europei e di

quelle per il cofinanziamento nazionale di programmi

europei, degli elementi ciclici della spesa per i sussidi

di disoccupazione, delle misure discrezionali sul lato

delle entrate nonché delle misure una tantum e di altre

misure temporanee.

La traiettoria di riferimento

La traiettoria di riferimento è trasmessa dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri in

cui il debito pubblico è superiore al 60 % del prodotto

interno lordo (PIL) o in cui il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL ai fini dell’elaborazione del Piano

strutturale di bilancio.

Il percorso della spesa netta

Indica il livello programmato dell’andamento della spesa netta che il Consiglio definisce nella raccomandazione adottata a seguito della presentazione della proposta del Piano strutturale di bilancio, sulla base della

traiettoria di riferimento.

Il conto di controllo

Rendiconta le deviazioni annuali e cumulate, in eccesso

o in difetto, della spesa netta rilevate rispetto al percorso

prestabilito dal Consiglio. Deviazioni significative

dal Piano strutturale di bilancio comportano misure

correttive in un periodo definito.

La disciplina transitoria

La normativa nazionale

È prevista una disciplina transitoria relativa ai

tempi di presentazione del primo Piano strutturale

di bilancio, ai requisiti sulla programmazione e al

relativo monitoraggio.

La legge di contabilità e le altre leggi in materia di

finanza pubblica dovrebbero essere adeguate alle

nuove regole europee.